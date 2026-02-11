Les musicales en Tricastin et Château de Suze la Rousse Saint-Paul-Trois-Châteaux
Les musicales en Tricastin et Château de Suze la Rousse Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 17 juillet 2026.
Les musicales en Tricastin
et Château de Suze la Rousse Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-17
Divertimento organise depuis 2005 les Musicales en Tricastin . Chaque année, des artistes de renommée internationale sont invités à se produire dans 2 lieux en proposant des oeuvres prestigieuses, pour le plus grand bonheur des spectateurs.
.
et Château de Suze la Rousse Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 14 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Divertimento has been organizing Les Musicales en Tricastin since 2005. Each year, internationally-renowned artists are invited to perform at 2 venues, presenting prestigious works to the delight of the audience.
L’événement Les musicales en Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence