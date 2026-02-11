Les musicales en Tricastin et Château de Suze la Rousse Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les musicales en Tricastin

et Château de Suze la Rousse Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-24

2026-07-17

Divertimento organise depuis 2005 les Musicales en Tricastin . Chaque année, des artistes de renommée internationale sont invités à se produire dans 2 lieux en proposant des oeuvres prestigieuses, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

et Château de Suze la Rousse Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 14 09

English :

Divertimento has been organizing Les Musicales en Tricastin since 2005. Each year, internationally-renowned artists are invited to perform at 2 venues, presenting prestigious works to the delight of the audience.

