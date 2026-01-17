Visites guidées en extérieur patrimoine et industrie Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visites guidées en extérieur patrimoine et industrie

Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-06 2026-08-20

Une balade d’une heure en plein air autour du site vous attend pour cette visite.

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Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr

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English :

A one-hour walk around the site awaits you for this visit.

L’événement Visites guidées en extérieur patrimoine et industrie Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence