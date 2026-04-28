Festival Saint-Paul Soul Funk Saint-Paul-Trois-Châteaux
Festival Saint-Paul Soul Funk Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Festival Saint-Paul Soul Funk
Place Castellane Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-12 01:00:00
Date(s) :
2026-07-09
2026, le groove, encore et toujours !
En juillet prochain, Saint-Paul-Trois-Châteaux vibrera encore une fois au rythme enivrant de la SOUL et du FUNK, avec une programmation internationale exceptionnelle qui met en lumière les talents d’aujourd’hui !
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Place Castellane Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 48 55 55 hello@saintpaul-soulfunk.fr
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English :
2026, the groove, again and again!
This July, Saint-Paul-Trois-Châteaux will once again vibrate to the intoxicating rhythms of SOUL and FUNK, with an exceptional international line-up showcasing the talents of today!
L’événement Festival Saint-Paul Soul Funk Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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