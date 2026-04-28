Saint-Paul-Trois-Châteaux

Festival Saint-Paul Soul Funk

Place Castellane Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-12 01:00:00

Date(s) :

2026-07-09

2026, le groove, encore et toujours !

En juillet prochain, Saint-Paul-Trois-Châteaux vibrera encore une fois au rythme enivrant de la SOUL et du FUNK, avec une programmation internationale exceptionnelle qui met en lumière les talents d’aujourd’hui !

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Place Castellane Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 48 55 55 hello@saintpaul-soulfunk.fr

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English :

2026, the groove, again and again!

This July, Saint-Paul-Trois-Châteaux will once again vibrate to the intoxicating rhythms of SOUL and FUNK, with an exceptional international line-up showcasing the talents of today!

L’événement Festival Saint-Paul Soul Funk Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence