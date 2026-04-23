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Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : place de la Libération

Adresse : place de l'esplan

Ville : 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Département : Drôme

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les jeudis de l’été

place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Au programme de ce jeudi
Cake aux Phones and Fake Bacon (Rock, punk, reggae), Esplan
Joharpo (Folk, blues), Libération
Eddy live (Pop éclectique), Marché
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place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 

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English :

On this Thursday’s program:
Cake aux Phones and Fake Bacon (Rock, punk, reggae), Esplan
Joharpo (Folk, blues), Libération
Eddy live (Eclectic pop), Marché

L’événement Les jeudis de l’été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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