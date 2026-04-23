Ciné-toiles Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ciné-toiles Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 5 août 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ciné-toiles
Place du 14 Juillet Cour de l’Ecole du Pialon Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:45:00
fin : 2026-08-05 23:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Ciné’toiles revient à Saint-Paul Trois Châteaux en août prochain pour 3 projections (programmation en cours).
Que vous soyez en famille, entre amis ou seul, vous passerez un agréable moment en visionnant le film sous les étoiles.
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Place du 14 Juillet Cour de l’Ecole du Pialon Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
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English :
Ciné’toiles returns to Saint-Paul Trois Châteaux in August for 3 screenings (program in progress).
Whether you’re with family, friends or on your own, you’ll have a great time watching the film under the stars.
L’événement Ciné-toiles Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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