Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les jeudis de l’été

place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Au programme

Pasqualito Giramondo (Bossa, soul), Esplan

Swing Guitares Duo (duo de guitares), Libération

Horigang quartet (groove, swing, bossa nova), Marché

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place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

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English :

On the program:

Pasqualito Giramondo (Bossa, soul), Esplan

Swing Guitares Duo (guitar duo), Libération

Horigang quartet (groove, swing, bossa nova), Marché

L’événement Les jeudis de l’été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence