Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux
Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 6 août 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Les jeudis de l’été
place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Au programme
Pasqualito Giramondo (Bossa, soul), Esplan
Swing Guitares Duo (duo de guitares), Libération
Horigang quartet (groove, swing, bossa nova), Marché
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place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
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English :
On the program:
Pasqualito Giramondo (Bossa, soul), Esplan
Swing Guitares Duo (guitar duo), Libération
Horigang quartet (groove, swing, bossa nova), Marché
L’événement Les jeudis de l’été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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