Visite commentée Histoire des hôtels particuliers Saint-Paul-Trois-Châteaux

Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
2026-08-13
L’histoire des hôtels particuliers de Saint-Paul-Trois-Châteaux vous sera dévoilée lors d’une déambulation à travers le centre historique.
Centre historique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
Learn about the history of Saint-Paul-Trois-Châteaux?s townhouses as you stroll through the historic center.
