Visite commentée Histoire des hôtels particuliers Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite commentée Histoire des hôtels particuliers

Centre historique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-08-13

L’histoire des hôtels particuliers de Saint-Paul-Trois-Châteaux vous sera dévoilée lors d’une déambulation à travers le centre historique.

Centre historique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Learn about the history of Saint-Paul-Trois-Châteaux?s townhouses as you stroll through the historic center.

