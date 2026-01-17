JEP à la centrale nucléaire EDF Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

JEP à la centrale nucléaire EDF Tricastin

Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites de la centrale lors des Journées Européennes du Patrimoine.

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Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr

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English :

Tours of the plant during the European Heritage Days.

L’événement JEP à la centrale nucléaire EDF Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence