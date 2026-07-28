AGENDA · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Mini Joue Saint-Paul-Trois-Châteaux
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Mini Joue
16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez découvrir une sélection de jeux pour les petits !
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16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
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L’événement Mini Joue Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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