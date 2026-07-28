Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Mini Joue

16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez découvrir une sélection de jeux pour les petits !

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16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

Come discover a selection of games for little ones!

L’événement Mini Joue Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence