Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Coups de cœur de la rentrée littéraire

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une rencontre animée par la librairie La Boite à Livres

Comment s’y retrouver parmi les centaines de romans sortis à l’occasion de cette rentrée littéraire ?

Pour vous aider à choisir, Cécile Devarenne, libraire à La Boîte à livres, nous présentera ses coups de cœur.

Une rencontre animée par la librairie La Boite à Livres

Comment s’y retrouver parmi les centaines de romans sortis à l’occasion de cette rentrée littéraire ?

Pour vous aider à choisir, Cécile Devarenne, libraire à La Boîte à livres, nous présentera ses coups de cœur.

L’occasion de découvrir les nouveautés de la saison et les tendances du moment.

Venez partager un moment culturel autour des livres qui font l’actualité !

Entrée libre. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event hosted by La Boîte à Livres bookstore

How can you find your way among the hundreds of novels released for this literary season?

To help you choose, Cécile Devarenne, a bookseller at La Boîte à Livres, will share her top picks with us.

L’événement Coups de cœur de la rentrée littéraire Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37