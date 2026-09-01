Coups de cœur de la rentrée littéraire Joué-lès-Tours
samedi 12 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Coups de cœur de la rentrée littéraire
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une rencontre animée par la librairie La Boite à Livres
Comment s’y retrouver parmi les centaines de romans sortis à l’occasion de cette rentrée littéraire ?
Pour vous aider à choisir, Cécile Devarenne, libraire à La Boîte à livres, nous présentera ses coups de cœur.
Une rencontre animée par la librairie La Boite à Livres
Comment s’y retrouver parmi les centaines de romans sortis à l’occasion de cette rentrée littéraire ?
Pour vous aider à choisir, Cécile Devarenne, libraire à La Boîte à livres, nous présentera ses coups de cœur.
L’occasion de découvrir les nouveautés de la saison et les tendances du moment.
Venez partager un moment culturel autour des livres qui font l’actualité !
Entrée libre. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
An event hosted by La Boîte à Livres bookstore
How can you find your way among the hundreds of novels released for this literary season?
To help you choose, Cécile Devarenne, a bookseller at La Boîte à Livres, will share her top picks with us.
L’événement Coups de cœur de la rentrée littéraire Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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