Coups de coeur littéraires du Grand Bain à voix haute Le Grand Bain Carantec
mercredi 8 juillet 2026 · Le Grand Bain · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Coups de coeur littéraires du Grand Bain à voix haute
Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Erwan et Anne partagent, à voix hautes, des extraits de livres qui donnent envie d’ouvrir une librairie.
Entrée libre, réservation conseillée au 06 52 82 91 97 ou en passant directement à la librairie. .
Le Grand Bain 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
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English :
L’événement Coups de coeur littéraires du Grand Bain à voix haute Carantec a été mis à jour le 2026-07-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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