Découvrez la pêche sportive du bar en bord de mer Carantec
samedi 11 juillet 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Découvrez la pêche sportive du bar en bord de mer
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-09-02 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-29 2026-09-01 2026-09-02
Découvrez la pêche du bar en baie de Morlaix avec Pesketa !
Thibaut Le Sceller, moniteur-guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche en baie de Morlaix. Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels).
Que vous soyez débutant ou pêcheur confirmé, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances, sur une demi-journée. Vous apprendrez à utiliser le matériel, à comprendre le comportement des poissons, à maîtriser la gestuelle du lancer et à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages ! .
Carantec 29660 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découvrez la pêche sportive du bar en bord de mer Carantec a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Carantec (Finistère)
- Place aux Mômes Choukibenn Le Déraillo-Sprint Jardin du verger Carantec 9 juillet 2026
- Yoga walk Carantec 10 juillet 2026
- Festival de la Baie de Morlaix Tournoi de Bridge Salle du Kelenn Carantec 11 juillet 2026
- Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec 12 juillet 2026
- Salon d’été Peinture et sculpture Rue Pasteur Carantec 12 juillet 2026