Cour administrative d’appel de Nantes, Cour Administrative d’appel de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Cour administrative d’appel de Nantes Samedi 19 septembre, 10h00 Cour Administrative d’appel de Nantes Loire-Atlantique

Limité à 12 personnes, durée 50 min. Prendre contact si enfant de moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visites commentées : découvrez les locaux de la Cour, un ancien hôtel particulier du 19e siècle, mais aussi son institution au cours d’une visite animée par des membres de la juridiction et d’échangez avec un magistrat.

Cour Administrative d’appel de Nantes 2, place de l’édit de Nantes, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.levoyageanantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044″}] La Cour Administrative d’appel occupe depuis 1992 l’ancien hôtel particulier « Hardy » construit en 1876.

Visites commentées : découvrez les locaux de la Cour, un ancien hôtel particulier du 19e siècle, mais aussi son institution au cours d’une visite animée par des membres de la juridiction et avec un…

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