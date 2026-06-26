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Cours collectif Mudras Collectif Bien-Etre Entrains-sur-Nohain

Cours collectif Mudras Collectif Bien-Etre Entrains-sur-Nohain

Cours collectif Mudras Collectif Bien-Etre Entrains-sur-Nohain samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Collectif Bien-Etre
Adresse
3 Place du Château
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Entrains-sur-Nohain

Cours collectif Mudras

Collectif Bien-Etre 3 Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Pratique des Mudras par le biais du Yoga Hasta en cours collectif proposé par Bruno, masseur, énergéticien, lithothérapeute, ayurvéda   .

Collectif Bien-Etre 3 Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 79 08 26 

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English : Cours collectif Mudras

L’événement Cours collectif Mudras Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais

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