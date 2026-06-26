Cours collectif Mudras Collectif Bien-Etre Entrains-sur-Nohain
Cours collectif Mudras Collectif Bien-Etre Entrains-sur-Nohain samedi 11 juillet 2026.
Entrains-sur-Nohain
Cours collectif Mudras
Collectif Bien-Etre 3 Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Pratique des Mudras par le biais du Yoga Hasta en cours collectif proposé par Bruno, masseur, énergéticien, lithothérapeute, ayurvéda .
Collectif Bien-Etre 3 Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 79 08 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours collectif Mudras
L’événement Cours collectif Mudras Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)
- Vide-greniers/Brocante Entrains-sur-Nohain 11 juillet 2026
- Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui Devant la Mairie Entrains-sur-Nohain 15 juillet 2026
- Les Journées Lucien Place de la mairie Entrains-sur-Nohain 1 août 2026
- Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine Rue des Promenades Entrains-sur-Nohain 1 août 2026
- Vide-greniers/Brocante Rues du bourg Entrains-sur-Nohain 29 août 2026