Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui Devant la Mairie Entrains-sur-Nohain
Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui Devant la Mairie Entrains-sur-Nohain mercredi 15 juillet 2026.
Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui
Devant la Mairie 2 Place de l’Hôtel de Ville Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Saviez-vous que la commune d’Entrains-sur-Nohain, ancienne cité gallo-romaine s’appelait jadis Intaranum ? La commune et les guides de Société Scientifique et Artistique de Clamecy vous invitent à remonter le temps et partir à la découverte de l’histoire locale entrainoise. Mercredi 15 juillet 2026 pour une durée d’1h30 environ et un départ à 10h devant la mairie Gratuit Attention places limitée, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .
Devant la Mairie 2 Place de l’Hôtel de Ville Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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L’événement Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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