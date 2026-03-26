Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui Devant la Mairie Entrains-sur-Nohain

Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui

Devant la Mairie 2 Place de l’Hôtel de Ville Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Saviez-vous que la commune d’Entrains-sur-Nohain, ancienne cité gallo-romaine s’appelait jadis Intaranum ? La commune et les guides de Société Scientifique et Artistique de Clamecy vous invitent à remonter le temps et partir à la découverte de l’histoire locale entrainoise. Mercredi 15 juillet 2026 pour une durée d’1h30 environ et un départ à 10h devant la mairie Gratuit Attention places limitée, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .

Devant la Mairie 2 Place de l’Hôtel de Ville Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui

L’événement Visite commentée Entrains-sur-Nohain, de l’ancienne cité gallo-romaine à aujourd’hui Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais