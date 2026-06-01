Contes d’humanité et du bonheur de vivre Pour les adultes Entrains sur Nohain Entrains-sur-Nohain
Contes d’humanité et du bonheur de vivre Pour les adultes Entrains sur Nohain Entrains-sur-Nohain samedi 20 juin 2026.
Entrains-sur-Nohain
Contes d’humanité et du bonheur de vivre Pour les adultes
Entrains sur Nohain 16 Rue d’Orléans Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Contes pour adultes contés par Jany Intermèdes musicaux avec Patrice et Franboise Une soirée pour faire voyager et rêver les adultes, car les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour réveiller les grands.
Entrée libre Participation libre au profit de l’association Solidarité Migrants du Haut Nivernais Buvette de l’association Espace-Créateurs et petite restauration sur place .
Entrains sur Nohain 16 Rue d’Orléans Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 43 53 70 solidarite.migrants.hn@gmail.com
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English :
L’événement Contes d’humanité et du bonheur de vivre Pour les adultes Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Clamecy Haut Nivernais
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