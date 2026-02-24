Les Journées Lucien Place de la mairie Entrains-sur-Nohain

Les Journées Lucien

Place de la mairie Le Bourg Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Motos et mobylettes, rassemblements de véhicules anciens, vente de vinyles et BD, concerts rock Jeux, restauration et buvette sur place. En présence de Frank Margerin expo et dédicaces. Entrée libre .

Place de la mairie Le Bourg Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 36 45 41 intaranum.asso@gmail.com

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English : Les Journées Lucien

L’événement Les Journées Lucien Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais