Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été La Tempéra Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Entrains-sur-Nohain

Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été

La Tempéra 6 route des Vilnots Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-11-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère à la Tempera Nuit d’été Les samedis et dimanches entre 14h et 18h sur rendez-vous Vernissage samedi 1er août à 18h .

La Tempéra 6 route des Vilnots Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 09 66 60

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English : Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été

L’événement Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Clamecy Haut Nivernais