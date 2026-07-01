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Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été La Tempéra Entrains-sur-Nohain

mardi 28 juillet 2026 · La Tempéra · Entrains-sur-Nohain

Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été La Tempéra Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Tempéra
Adresse
6 route des Vilnots
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Entrains-sur-Nohain

Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été

La Tempéra 6 route des Vilnots Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-11-02 18:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère à la Tempera Nuit d’été Les samedis et dimanches entre 14h et 18h sur rendez-vous Vernissage samedi 1er août à 18h   .

La Tempéra 6 route des Vilnots Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 09 66 60 

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English : Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été

L’événement Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Clamecy Haut Nivernais

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