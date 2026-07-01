Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été La Tempéra Entrains-sur-Nohain
mardi 28 juillet 2026 · La Tempéra · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été
La Tempéra 6 route des Vilnots Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-11-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère à la Tempera Nuit d’été Les samedis et dimanches entre 14h et 18h sur rendez-vous Vernissage samedi 1er août à 18h .
La Tempéra 6 route des Vilnots Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 09 66 60
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English : Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été
L’événement Exposition de peinture d’Isabelle De Voldère Nuit d’été Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Clamecy Haut Nivernais
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