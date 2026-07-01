Stage Rolling in the Skin Hauteur pure et slalom Route de Ciez Entrains-sur-Nohain
dimanche 26 juillet 2026 · Route de Ciez · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
Stage Rolling in the Skin Hauteur pure et slalom
Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Stage Rolling in the skin Kévin, diplômé CQP Moniteur roller freestyle vous propose un stage hauteur pure et slalom.
Progresse, dépasse-toi, partage ta passion ! .
Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 29 65
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English : Stage Rolling in the Skin Hauteur pure et slalom
L’événement Stage Rolling in the Skin Hauteur pure et slalom Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Clamecy Haut Nivernais
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