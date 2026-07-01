UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Entrains-sur-Nohain

Crescendo présente l’exposition Eau Salle d’exposition Entrains-sur-Nohain

samedi 25 juillet 2026 · Salle d'exposition · Entrains-sur-Nohain

Crescendo présente l’exposition Eau Salle d’exposition Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Salle d'exposition
Adresse
Place du Château
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Entrains-sur-Nohain

Crescendo présente l’exposition Eau

Salle d’exposition Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :
2026-07-25

L’association Crescendo présent l’exposition Eau qui rassemble un collectif d’artistes avec
Les photos de Anne-Caroline Dispot-Kearney, Michèle Podorlezack et François Bosson
Les terres cuites Catherine Laperrine
Les peintures de Joële Gottdiener, Armelle Musitelli et Fatou Fidèle ainsi que ses poèmes.
Entrée libre Vernissage vendredi 24 juillet dès 17h   .

Salle d’exposition Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   armellemusitelli@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Crescendo présente l’exposition Eau Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-04 par Nièvre Attractive

À voir aussi à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)