Crescendo présente l’exposition Eau Salle d’exposition Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Entrains-sur-Nohain

Crescendo présente l’exposition Eau

Salle d’exposition Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-08-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association Crescendo présent l’exposition Eau qui rassemble un collectif d’artistes avec

Les photos de Anne-Caroline Dispot-Kearney, Michèle Podorlezack et François Bosson

Les terres cuites Catherine Laperrine

Les peintures de Joële Gottdiener, Armelle Musitelli et Fatou Fidèle ainsi que ses poèmes.

Entrée libre Vernissage vendredi 24 juillet dès 17h .

Salle d’exposition Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté armellemusitelli@gmail.com

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English :

L’événement Crescendo présente l’exposition Eau Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-04 par Nièvre Attractive