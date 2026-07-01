Crescendo présente l’exposition Eau Salle d’exposition Entrains-sur-Nohain
samedi 25 juillet 2026 · Salle d'exposition · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
Crescendo présente l’exposition Eau
Salle d’exposition Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-08-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association Crescendo présent l’exposition Eau qui rassemble un collectif d’artistes avec
Les photos de Anne-Caroline Dispot-Kearney, Michèle Podorlezack et François Bosson
Les terres cuites Catherine Laperrine
Les peintures de Joële Gottdiener, Armelle Musitelli et Fatou Fidèle ainsi que ses poèmes.
Entrée libre Vernissage vendredi 24 juillet dès 17h .
Salle d’exposition Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté armellemusitelli@gmail.com
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English :
L’événement Crescendo présente l’exposition Eau Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-04 par Nièvre Attractive
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