Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine Rue des Promenades Entrains-sur-Nohain

Entrains-sur-Nohain

Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine

Rue des Promenades Maison des fouilles Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Ouverte depuis 1971 à son emplacement actuel, la Maison des Fouilles d’Entrains-sur-Nohain est un lieu d’exposition et de conservation du mobilier archéologique découvert à Entrains et aux environs. Elle vous propose son exposition estivale Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine .

Rue des Promenades Maison des fouilles Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06 numis.memess@orange.fr

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English : Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine

L’événement Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais