Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine Rue des Promenades Entrains-sur-Nohain
Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine Rue des Promenades Entrains-sur-Nohain samedi 1 août 2026.
Entrains-sur-Nohain
Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine
Rue des Promenades Maison des fouilles Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Ouverte depuis 1971 à son emplacement actuel, la Maison des Fouilles d’Entrains-sur-Nohain est un lieu d’exposition et de conservation du mobilier archéologique découvert à Entrains et aux environs. Elle vous propose son exposition estivale Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine .
Rue des Promenades Maison des fouilles Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06 numis.memess@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine
L’événement Exposition Les animaux à Entrains et Ménestreau à l’époque romaine Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)
- Fête des voisins Entrains-sur-Nohain 17 mai 2026
- ¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain 23 mai 2026
- Brocante Route de Clamecy Entrains-sur-Nohain 6 juin 2026
- Vide-grenier à Château du Bois Place du hameau de Château du Bois Entrains-sur-Nohain 20 juin 2026
- Vide-greniers/Brocante Entrains-sur-Nohain 11 juillet 2026