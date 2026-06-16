Cours de cuisine Independence Day Saint-Brieuc
Cours de cuisine Independence Day Saint-Brieuc samedi 4 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Cours de cuisine Independence Day
6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Repas de fête de notre chef americain
_ Salade de Pastèque, Fet et menthe
_ BBQ poulet sauce maison, Coleslaw, Cornbread
_ Root beer floats .
6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cours de cuisine Independence Day Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Concert Fin d’Année Jean-Nicolas Salle de Robien Saint-Brieuc 16 juin 2026
- Concert Les Orchestres Griffons Fêtent la Musique Villa Carmélie Saint-Brieuc 17 juin 2026
- Conférence « Entre fin du monde et fin du mois : faire face à une crise totale », TOTEM Baie de Saint-Brieuc, 53 boulevard Clemenceau – Saint-Brieuc, Saint-Brieuc 18 juin 2026
- Sortie de résidense | Horizon crépuscule, dans l’entre monde , collectif Ambitus Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 19 juin 2026
- Fête de la Musique Plédran Saint-Brieuc 19 juin 2026