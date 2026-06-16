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Cours de cuisine Independence Day Saint-Brieuc

Cours de cuisine Independence Day Saint-Brieuc samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 6 Rue de Rohan

Ville : 22000 Saint-Brieuc

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Saint-Brieuc

Cours de cuisine Independence Day

6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Repas de fête de notre chef americain

_ Salade de Pastèque, Fet et menthe
_ BBQ poulet sauce maison, Coleslaw, Cornbread
_ Root beer floats   .

6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07 

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English :

L’événement Cours de cuisine Independence Day Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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