Cours de cuisine: la coquille St Jacques Restaurant la Tour Dunières

Cours de cuisine: la coquille St Jacques

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 15:00:00

fin : 2026-11-28 18:30:00

Date(s) :

2026-11-28

De 15h à 18h30, le chef vous révèle ses secrets pour sublimer les poissons d’eau douce. Le temps d’un après-midi, apprenez à préparer truite, sandre, brochet… et passez un agréable moment culinaire.55€

Réservation au 04 71 66 86 66.

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

English :

From 3pm to 6:30pm, the chef reveals his secrets for sublimating freshwater fish. Spend an afternoon learning how to prepare trout, pike-perch, pike… and enjoy a pleasant culinary experience.55?

Book on 04 71 66 86 66.

