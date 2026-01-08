Cours de cuisine: le foie gras de canard Restaurant la Tour Dunières

Cours de cuisine: le foie gras de canard

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

avec 2 portions à emporter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Cours de cuisine avec le Chef Gilles Roux maîtrisez le foie gras de canard ! De 15h à 18h30, apprenez ses techniques d’exception et partagez un moment raffiné. 80€ avec 2 portions à emporter. Places limitées. Réservation 04 71 66 86 86.

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

English :

Cooking classes with Chef Gilles Roux: master duck foie gras! From 3 pm to 6:30 pm, learn his exceptional techniques and share a refined moment. 80? with 2 portions to take away. Places limited. Reservations: 04 71 66 86 86.

