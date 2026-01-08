Cours de cuisine: le foie gras de canard Restaurant la Tour Dunières
samedi 24 octobre 2026.
Cours de cuisine: le foie gras de canard
Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
avec 2 portions à emporter
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 18:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Cours de cuisine avec le Chef Gilles Roux maîtrisez le foie gras de canard ! De 15h à 18h30, apprenez ses techniques d’exception et partagez un moment raffiné. 80€ avec 2 portions à emporter. Places limitées. Réservation 04 71 66 86 86.
Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com
English :
Cooking classes with Chef Gilles Roux: master duck foie gras! From 3 pm to 6:30 pm, learn his exceptional techniques and share a refined moment. 80? with 2 portions to take away. Places limited. Reservations: 04 71 66 86 86.
L’événement Cours de cuisine: le foie gras de canard Dunières a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme