Cours de cuisine menus de fêtes Restaurant la Tour Dunières
Cours de cuisine menus de fêtes Restaurant la Tour Dunières samedi 5 décembre 2026.
Dunières
Cours de cuisine menus de fêtes
Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
avec 2 portions à emporter
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 18:30:00
Date(s) :
2026-12-05
De 15h à 18h30, le chef vous dévoile ses secrets pour réussir vos repas de fête. Profitez de cet après-midi convivial pour apprendre, échanger et régaler vos papilles. 60€
Inscriptions au 04 71 66 86 66. Venez vivre une expérience culinaire unique !
.
Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 3pm to 6:30pm, the chef will reveal his secrets for successful festive meals. Take advantage of this convivial afternoon to learn, exchange ideas and treat your taste buds. 60?
Register on 04 71 66 86 66. Come and enjoy a unique culinary experience!
L’événement Cours de cuisine menus de fêtes Dunières a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Dunières (Haute-Loire)
- Cours de cuisine menu végétarien Restaurant la Tour Dunières 25 avril 2026
- Randonnée mairie-salles Annexes Dunières 26 avril 2026
- Cours de cuisine en duo: fou de chocolat Restaurant la Tour Dunières 9 mai 2026
- Instant musical Dunières 30 mai 2026
- Concours de pétanque Dunières 5 juin 2026