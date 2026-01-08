Cours de cuisine menus de fêtes Restaurant la Tour Dunières

Dunières

Cours de cuisine menus de fêtes

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

avec 2 portions à emporter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05 18:30:00

Date(s) :

2026-12-05

De 15h à 18h30, le chef vous dévoile ses secrets pour réussir vos repas de fête. Profitez de cet après-midi convivial pour apprendre, échanger et régaler vos papilles. 60€

Inscriptions au 04 71 66 86 66. Venez vivre une expérience culinaire unique !

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Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

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English :

From 3pm to 6:30pm, the chef will reveal his secrets for successful festive meals. Take advantage of this convivial afternoon to learn, exchange ideas and treat your taste buds. 60?

Register on 04 71 66 86 66. Come and enjoy a unique culinary experience!

L’événement Cours de cuisine menus de fêtes Dunières a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme