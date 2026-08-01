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Cours de danse aérienne tissu Arvieu

mardi 18 août 2026 · Arvieu

Cours de danse aérienne tissu Arvieu

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Ville
12120 Arvieu
Département
Aveyron
Tarif
17 Tarif de base plein tarif

Arvieu

Cours de danse aérienne tissu

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Danser dans les airs, explorer le tissu et expérimenter des postures aériennes. Séance de 1h de 10hà 11h ou de 11h15 à 12h15. A la salle de la grange.
2 horaires de séances
Avoir une tenue confortable près du corps, cheveux attachés, bijoux à éviter, amener une bouteille d’eau.
La séance dure 1h. 17  .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 85 07 47 37 

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English :

Dance in the air, explore the fabric, and try out aerial poses. 1-hour session from 10:00 a.m. to 11:00 a.m. or from 11:15 a.m. to 12:15 p.m. At the barn.

L’événement Cours de danse aérienne tissu Arvieu a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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