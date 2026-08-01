Cours de danse aérienne tissu Arvieu
mardi 18 août 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
Cours de danse aérienne tissu
Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Danser dans les airs, explorer le tissu et expérimenter des postures aériennes. Séance de 1h de 10hà 11h ou de 11h15 à 12h15. A la salle de la grange.
2 horaires de séances
Avoir une tenue confortable près du corps, cheveux attachés, bijoux à éviter, amener une bouteille d’eau.
La séance dure 1h. 17 .
Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 85 07 47 37
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English :
Dance in the air, explore the fabric, and try out aerial poses. 1-hour session from 10:00 a.m. to 11:00 a.m. or from 11:15 a.m. to 12:15 p.m. At the barn.
L’événement Cours de danse aérienne tissu Arvieu a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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