Informations pratiques

Arvieu

Cours de danse aérienne tissu

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Danser dans les airs, explorer le tissu et expérimenter des postures aériennes. Séance de 1h de 10hà 11h ou de 11h15 à 12h15. A la salle de la grange.

2 horaires de séances

Avoir une tenue confortable près du corps, cheveux attachés, bijoux à éviter, amener une bouteille d’eau.

La séance dure 1h. 17 .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 85 07 47 37

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English :

Dance in the air, explore the fabric, and try out aerial poses. 1-hour session from 10:00 a.m. to 11:00 a.m. or from 11:15 a.m. to 12:15 p.m. At the barn.

L’événement Cours de danse aérienne tissu Arvieu a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)