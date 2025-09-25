Cours de Gym d’entretien Hall des Sports Saugues
Cours de Gym d’entretien Hall des Sports Saugues mercredi 30 septembre 2026.
Saugues
Cours de Gym d’entretien
Hall des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-06-30 15:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Cours de Gym d’entretien .
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Hall des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 83 85 patrickdarbousset@yahoo.fr
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English :
Gym maintenance classes .
L’événement Cours de Gym d’entretien Saugues a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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