Cours de Gym d’entretien Hall des Sports Saugues

Saugues

Cours de Gym d’entretien

Hall des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-06-30 15:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Cours de Gym d’entretien .

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Hall des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 83 85 patrickdarbousset@yahoo.fr

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English :

Gym maintenance classes .

L’événement Cours de Gym d’entretien Saugues a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier