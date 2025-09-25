Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cours de Gym d’entretien Hall des Sports Saugues

Cours de Gym d’entretien Hall des Sports Saugues mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : Hall des Sports

Adresse : 600 avenue du Gévaudan

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saugues

Cours de Gym d’entretien

Hall des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-06-30 15:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Cours de Gym d’entretien .
  .

Hall des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 72 83 85  patrickdarbousset@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gym maintenance classes .

L’événement Cours de Gym d’entretien Saugues a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)