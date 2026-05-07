Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 10:00 – 11:30

Gratuit : non 10 € 10 € le cours Inscription de préférence sur https://www.helloasso.com/associations/nantes-west/evenements/line-dance-et-crepes-party-sam-09-maiSinon, possibilité de régler en espèces sur place. Tout public

Accessible à tous, pas besoin de partenaire. 10h : Accueil. Retrouvons nous autour d’un café pour bien démarrer la journée. 10h30-11h30 : Cours de Line Dance avec Eva. Accessible à tous, pas de prérequis. Que vous soyez déjà danseur ou pas, rejoignez nous pour 1h de danse en ligne dans une ambiance chaleureuse. 12h : Proposition de déjeuner ensemble sur place. C’est l’occasion de faire connaissance tout en dégustant de délicieuses galettes et crêpes.

Crêperie « Chez Cannelle » Nantes 44000

0644759961 http://nanteswest.free.fr



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