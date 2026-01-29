Cours de Pilâtes Salle Anne Lemoine Casteljaloux

Cours de Pilâtes

Salle Anne Lemoine Place de la Cardine Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Cours accessibles à tous. Ne pas oublier le tapis. .

Salle Anne Lemoine Place de la Cardine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 43 48 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de Pilâtes

L’événement Cours de Pilâtes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne