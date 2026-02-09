Loto Place de la Cardine Casteljaloux

Loto

Place de la Cardine Foyer de l’Automne Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Loto .

Place de la Cardine Foyer de l’Automne Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 40 33 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne