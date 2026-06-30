UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

COURS DE PILATES Montpellier

samedi 11 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
46 Boulevard de Strasbourg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
15 15

Montpellier

COURS DE PILATES

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25

Une expérience bien-être complète
45 min à 1h de pilates suivies d’un brunch convivial autour d’une grande tablée.
L’occasion parfaite de se détendre, échanger et faire de nouvelles rencontres
►Samedi 11 juillet Cours de Pilates
Avec Claudia
10h 11h
Salle de fitness BIKUBE Montpellier
Un moment pour se recentrer, étirer et renforcer son corps en douceur.
Accessible à tous niveaux, pour allier bien être et énergie.

►Samedi 25 juillet Cours de Pilates
Avec Claudia
10h 11h
Salle de fitness BIKUBE Montpellier
Un moment pour se recentrer, étirer et renforcer son corps en douceur.
Accessible à tous niveaux.

Sur réservation en ligne   .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A complete wellness experience:
45 minutes to 1 hour of pilates followed by a convivial brunch around a large table.
The perfect opportunity to relax, socialize and meet new people

L’événement COURS DE PILATES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)