Informations pratiques

Montpellier

COURS DE PILATES

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25

Une expérience bien-être complète

45 min à 1h de pilates suivies d’un brunch convivial autour d’une grande tablée.

L’occasion parfaite de se détendre, échanger et faire de nouvelles rencontres

►Samedi 11 juillet Cours de Pilates

Avec Claudia

10h 11h

Salle de fitness BIKUBE Montpellier

Un moment pour se recentrer, étirer et renforcer son corps en douceur.

Accessible à tous niveaux, pour allier bien être et énergie.

►Samedi 25 juillet Cours de Pilates

Avec Claudia

10h 11h

Salle de fitness BIKUBE Montpellier

Un moment pour se recentrer, étirer et renforcer son corps en douceur.

Accessible à tous niveaux.

Sur réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

A complete wellness experience:

45 minutes to 1 hour of pilates followed by a convivial brunch around a large table.

The perfect opportunity to relax, socialize and meet new people

L’événement COURS DE PILATES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER