COURS DE PILATES Montpellier
samedi 11 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
COURS DE PILATES
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25
Une expérience bien-être complète
45 min à 1h de pilates suivies d’un brunch convivial autour d’une grande tablée.
L’occasion parfaite de se détendre, échanger et faire de nouvelles rencontres
►Samedi 11 juillet Cours de Pilates
Avec Claudia
10h 11h
Salle de fitness BIKUBE Montpellier
Un moment pour se recentrer, étirer et renforcer son corps en douceur.
Accessible à tous niveaux, pour allier bien être et énergie.
►Samedi 25 juillet Cours de Pilates
Avec Claudia
10h 11h
Salle de fitness BIKUBE Montpellier
Un moment pour se recentrer, étirer et renforcer son corps en douceur.
Accessible à tous niveaux.
Sur réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A complete wellness experience:
45 minutes to 1 hour of pilates followed by a convivial brunch around a large table.
The perfect opportunity to relax, socialize and meet new people
L’événement COURS DE PILATES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- 14TH ANTIBODY INDUSTRIAL SYMPOSIUM Montpellier 30 juin 2026
- EXPOSITION PREMIÈRES FOIS PREMIÈRES PHOTOS Montpellier 1 juillet 2026
- LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier 1 juillet 2026
- LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D’ARCHITECTURE Montpellier 1 juillet 2026
- LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier 1 juillet 2026