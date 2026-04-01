Cours de pilates Auberge de jeunesse Ostal Morlaix Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-des-Champs

Cours de pilates

Auberge de jeunesse Ostal Morlaix 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Participez à un cours de pilates à Morlaix à l’auberge de jeunesse.

Offrez-vous un moment de bien-être pour vous détendre, vous renforcer et prendre soin de votre corps dans une ambiance conviviale.

Séance animée par Céline Guesdon.

Places limitées à 10 personnes.

Inscription obligatoire au minimum 3 jours avant. .

Auberge de jeunesse Ostal Morlaix 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 55

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English : Cours de pilates

L’événement Cours de pilates Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-04-06 par OT BAIE DE MORLAIX