Cours de Qi Qong Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Cours de Qi Qong Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement vendredi 1 mai 2026.
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Cours de Qi Qong
Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-08 11:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08
Vendredi 1er mai de 10h à 11h et de 11h à 12h.
Vendredi 8 mai de 10 à 11h.
Groupes limités à 10 personnesTout public
Cours de Qi Qong avec Thierry Humbert au Village Musée du Der de Sainte-Marie-Du-Lac-Nuisement. .
Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02
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English : Cours de Qi Qong
Friday May 1st from 10am to 11am and from 11am to 12pm.
Friday May 8th from 10 to 11 am.
Groups limited to 10 people
L’événement Cours de Qi Qong Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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