Régate La Coupe du Président Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Régate La Coupe du Président

Port de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Organisée par le Cercle Nautique des Amis du DerTout public

Port de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 60 74

English : Régate La Coupe du Président

Organized by Cercle Nautique des Amis du Der

