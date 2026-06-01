Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève
Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève jeudi 27 août 2026.
Cours de Stretching Jeudi 27 août, 18h30 Musée d’art et d’histoire
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T19:30:00+02:00
Cours de sport, précédé de la présentation d’une œuvre à 18h25
Infos et réservations : urban-training.ch
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.urban-training.ch/fr/inscription/geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Urban Training
DR
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