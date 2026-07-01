Informations pratiques

Cazals

Cours de yoga au plan d’eau

Plan d’eau Cazals Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Marie-Christine Pache, professeure de yoga, vous propose des séances de yoga en plein air au mois de juillet

Marie-Christine Pache, professeure de yoga, vous propose des séances de yoga en plein air au mois de juillet. Accessibles à tous, pour les débutants ou non et pour les vacanciers ! Venez passer un moment pour vous ressourcer.

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Plan d’eau Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 25 35 41 95

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English :

Marie-Christine Pache, a yoga instructor, is offering outdoor yoga sessions in July

L’événement Cours de yoga au plan d’eau Cazals a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Gourdon