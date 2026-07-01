Cours de yoga au plan d’eau Cazals
mercredi 8 juillet 2026 · Cazals
Informations pratiques
Cazals
Cours de yoga au plan d’eau
Plan d’eau Cazals Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Marie-Christine Pache, professeure de yoga, vous propose des séances de yoga en plein air au mois de juillet
Marie-Christine Pache, professeure de yoga, vous propose des séances de yoga en plein air au mois de juillet. Accessibles à tous, pour les débutants ou non et pour les vacanciers ! Venez passer un moment pour vous ressourcer.
.
Plan d’eau Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 25 35 41 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marie-Christine Pache, a yoga instructor, is offering outdoor yoga sessions in July
L’événement Cours de yoga au plan d’eau Cazals a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Gourdon
À voir aussi à Cazals (Lot)
- Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals 13 juillet 2026
- Feu d’artifice à Cazals Cazals 14 juillet 2026
- Exposition d’enluminures sur pierre de Serge Barlan Cazals 15 juillet 2026
- Cazals en fête Cazals 17 juillet 2026
- Marché gourmand Cazals en fête Cazals 19 juillet 2026