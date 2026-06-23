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Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals

Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals

Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Place Hugues Salel
Ville
46250 Cazals
Département
Lot
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Cazals

Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals

Place Hugues Salel Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Marché gourmand en musique, retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur la place du village

Marché gourmand en musique, retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur la place du village. Soirée organisée par le comité des fêtes.

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Place Hugues Salel Cazals 46250 Lot Occitanie   comitecazals@gmail.com

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English :

A music-filled March, a torchlight procession, and fireworks on the village square

L’événement Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cazals-Salviac

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