Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals lundi 13 juillet 2026.

Cazals

Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals

Place Hugues Salel Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Marché gourmand en musique, retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur la place du village

Marché gourmand en musique, retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur la place du village. Soirée organisée par le comité des fêtes.

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Place Hugues Salel Cazals 46250 Lot Occitanie comitecazals@gmail.com

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English :

A music-filled March, a torchlight procession, and fireworks on the village square

L’événement Marché gourmand du 13 Juillet à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cazals-Salviac