Cours de yoga Route de Rezac La Baule-Escoublac
vendredi 10 juillet 2026 · Route de Rezac · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Cours de yoga
Route de Rezac Parcofolies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:15:00
fin : 2026-07-10 20:15:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28
Pour cet été, je vous propose des cours au frais, sous les arbres, dans la nature à Parcofolies
17h45 Cours parents/enfants
19h15 Adultes hatha yoga .
Route de Rezac Parcofolies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 64 03 39 senand.claire@gmail.com
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English :
L’événement Cours de yoga La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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