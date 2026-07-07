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AGENDA · La Baule-Escoublac

Cours de yoga Route de Rezac La Baule-Escoublac

vendredi 10 juillet 2026 · Route de Rezac · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
Route de Rezac
Adresse
Parcofolies
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Cours de yoga

Route de Rezac Parcofolies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:15:00
fin : 2026-07-10 20:15:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28

Pour cet été, je vous propose des cours au frais, sous les arbres, dans la nature à Parcofolies  

17h45 Cours parents/enfants 
19h15 Adultes hatha yoga   .

Route de Rezac Parcofolies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 64 03 39  senand.claire@gmail.com

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English :

L’événement Cours de yoga La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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