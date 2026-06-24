Cours de yoga tout niveau Mairie du 11e arrondissement PARIS

Cours de yoga tout niveau

L’association Yoga Vision vous propose un cours de yoga ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau de pratique.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être dans le cadre exceptionnel de la cour de la mairie du 11e, un lieu chargé d’histoire au cœur de l’arrondissement. Un moment de détente, de respiration et de recentrage dans un environnement aussi paisible qu’insolite.

‍♀️ Prévoir une tenue confortable.

Des tapis seront mis à disposition sur place. Toutefois, si vous souhaitez être certain(e) d’en avoir un, n’hésitez pas à apporter votre propre tapis.

Au plaisir de vous accueillir pour ce temps de partage et de relaxation !

L’association Yoga Vision propose un cours de yoga ouvert à toutes et tous, quel que soit le niveau. Une parenthèse de bien-être au cœur de la ville, pour se détendre, respirer et se recentrer dans un lieu paisible

Le jeudi 27 août 2026

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 23 juillet 2026

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 16 juillet 2026

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 02 juillet 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T18:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-09T18:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-16T18:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-23T18:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-08-27T18:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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