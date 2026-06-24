Cours de yoga tout niveau Mairie du 11e arrondissement PARIS
Cours de yoga tout niveau Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 2 juillet 2026.
Cours de yoga tout niveau
L’association Yoga Vision vous propose un cours de yoga ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau de pratique.
Offrez-vous une parenthèse de bien-être dans le cadre exceptionnel de la cour de la mairie du 11e, un lieu chargé d’histoire au cœur de l’arrondissement. Un moment de détente, de respiration et de recentrage dans un environnement aussi paisible qu’insolite.
♀️ Prévoir une tenue confortable.
Des tapis seront mis à disposition sur place. Toutefois, si vous souhaitez être certain(e) d’en avoir un, n’hésitez pas à apporter votre propre tapis.
Au plaisir de vous accueillir pour ce temps de partage et de relaxation !
L’association Yoga Vision propose un cours de yoga ouvert à toutes et tous, quel que soit le niveau. Une parenthèse de bien-être au cœur de la ville, pour se détendre, respirer et se recentrer dans un lieu paisible
Le jeudi 27 août 2026
de 18h00 à 19h00
Le jeudi 23 juillet 2026
de 18h00 à 19h00
Le jeudi 16 juillet 2026
de 18h00 à 19h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 18h00 à 19h00
Le jeudi 02 juillet 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T18:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-09T18:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-16T18:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-23T18:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-08-27T18:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
+33155283590
Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Danse chinoise Semaine de la danse #3 24 juin 2026
- Introduction aux nuages Maison Paris Nature Paris 24 juin 2026
- U*NXT Experience : inscrivez votre association sportive à une une journée de détection à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris 24 juin 2026
- Les bibliothécaires racontent et signent Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 24 juin 2026
- Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris 24 juin 2026