Cours de yoga Vinyasa au Jardin21 du mois d’Aout Jardin21 Paris
mercredi 26 août 2026 · Jardin21 · Paris
Informations pratiques
Les mercredis et les dimanches, le Jardin21 devient un lieu de sérénité et de calme le temps d’une séance de yoga en plein air.
Le yoga vinyasa est la variante la plus « moderne » du yoga dynamique. Souvent guidé par la musique, le cours est un enchainement de postures liées par la respiration. Les postures s’enchainent dans l’espace (assises, debout, au sol) avec beaucoup de fluidité, la musique et la respiration vous aident à rapidement lâcher prise tout en vous renforçant et en vous assouplissant. Ce cours est idéal pour se vider la tête, se dépenser et se renforcer.
– Cours payants sur inscription les 26 et 30 août – www.jardin21.fr
ENTRÉE LIBRE DU JARDIN
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Une séance de yoga Vinyasa en plein air.
Le dimanche 30 août 2026
de 12h00 à 13h00
Le mercredi 26 août 2026
de 18h30 à 19h30
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T21:30:00+02:00
fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T18:30:00+02:00_2026-08-26T19:30:00+02:00;2026-08-30T12:00:00+02:00_2026-08-30T13:00:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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