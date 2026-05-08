Cours découverte de danses swing La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Cours découverte de danses swing

Samedi 6 juin 2026 de 14h15 à 15h15 et de 15h30 à 16h30.

Se présenter 15 minutes avant chaque crénau. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez vous initier aux danses swing ! Rejoignez nous pour apprendre cette danse joyeuse à deux et/ou en solo dans le cadre de Spirit of Swing Festival !

En deux heures vous apprendrez les clefs de lindy hop et des pas de solo swing, les danses fun des années 1930 !

Pas besoin de partenaire mais amène en un(e) si tu veux. Un rôle vous sera affecté par les profs en début de cours (leader ou follow). Nous changerons de partenaires en cours pour que tout le monde danse .

Le stage est ouvert aux grands débutants

Prévoyez des chaussures confortables et une gourde d’eau



*Le soir même à 20h30 débutera le concert et le bal dansant avec Rag’n’ Swing. Shows des professeurs internationaux et une compétition de lindy hop seront au rendez-vous .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 51 46 45 spiritwingaix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your hand at swing dancing! Join us at the Spirit of Swing Festival to learn this joyful dance for two and/or solo!

L’événement Cours découverte de danses swing Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence