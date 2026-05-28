Cours Découvertes pilates & stretching postural – Umaneha Dalby Sport-Santé Nantes
Cours Découvertes pilates & stretching postural – Umaneha Dalby Sport-Santé Nantes mardi 30 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 10:45 – 11:45
Gratuit : non 5 € sur inscription Séance à petit prix : 5€/personneNombre de places limités (8 personnes maxi) – Réservation obligatoireInscription en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/umaneha/adhesions/umaneha-cours-decouvertes Adulte, Etudiant, Senior, Tout public
L’association Umaneha organise des séances découvertes en juin et août. Venez découvrir nos cours et nos professeurs ! Pour qui ?Les cours proposés sont ouverts à tous et toutes ! Pourquoi ?Des pratiques douces et toniques pour travailler vos muscles en profondeur.Les cours allient mobilité, renforcement musculaire, respiration, étirements, travail abdominal et postural. Pour en savoir plus sur ces 2 méthodes : Pilates et Stretching Postural Quand ?Lundi 29 juin 2026 à 18h30 – PILATES à DalbyMardi 30 juin 2026 à 10h45 – STRETCHING POSTURAL au Plateau 25Mardi 30 juin 2026 à 12h30 – PILATES à DalbyLundi 24 août 2026 à 18h30 – PILATES à DalbyMardi 25 août 2026 à 12h30 – PILATES à Dalby Où ?Au Plateau 25, 25 rue des Rochettes, NantesA Dalby Sport-Santé, 2 rue d’Allonville, Nantes
Dalby Sport-Santé Nantes 44000
06 68 56 72 57 https://www.helloasso.com/associations/umaneha/adhesions/umaneha-cours-decouvertes
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