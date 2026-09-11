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Cours d’essai enfants 2-3 ans Maison de Quartier La Locomotive Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Quartier La Locomotive · Nantes

Cours d’essai enfants 2-3 ans Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de Quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 € Essai limité à 6 familles à 10h30 un autre créneau à 9h30 est en cours d'ouverture.Cours limité à 10 enfants, tout est expliqué ici : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/eveil-samedi/les modalités d'inscriptions ici : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/inscriptions-enfants/et le lien helloasso pour reserver votre place : https://www.helloasso.com/associations/le-corps-a-ses-raisons/boutiques/inscriptions-enfants-2026-2027

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 – 11:30
Gratuit : non 5 € Essai limité à 6 familles à 10h30 un autre créneau à 9h30 est en cours d’ouverture.Cours limité à 10 enfants, tout est expliqué ici : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/eveil-samedi/les modalités d’inscriptions ici : https://lecorpsasesraisons.fr/index.php/inscriptions-enfants/et le lien helloasso pour reserver votre place : https://www.helloasso.com/associations/le-corps-a-ses-raisons/boutiques/inscriptions-enfants-2026-2027 Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 3 

Reprise de nos cours !Venez découvrir notre univers dansé pour les enfants de 2 à 3 ans.Consultez notre site pour connaitre nos créneaux pour d’autres tranches d’âge, il est fraichement agrémenté de vidéos^^Rencontrez nous aux forums des associations :5 septembre et 12 septembre : https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300
0762470773 https://lecorpsasesraisons.fr/


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