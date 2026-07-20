Cours d’été d’Aïkido ouverts à toutes et tous. Kokyu Ho Paris

Informations pratiques

Cours d’été d’Aïkido ouverts à toutes et tous.

Les bienfaits physiques de l’Aikido

Comme tout art martial, le début de l’entraînement commence par un salut général, en marque de respect entre tous les pratiquants. À travers tous les mouvements que l’on apprend, c’est toutes les parties qui sont sollicitées. Ces séances d’entraînements permettent de travailler autant l’équilibre, la force et la tonicité des membres, que la vitesse de réaction, les réflexes et le cardio. En effet, l’Aïkido sollicite la ceinture abdominale, les muscles des fessiers et favorise également l’assouplissement articulaire et musculaire et par conséquent améliore les muscles dorsaux afin de prévenir des douleurs au dorsales.

Des capacités mentales décuplées par la pratique de l’aïkido

Morihei Ueshiba (fondateur de l’Aïkido) expliquait la chose ainsi : « La base de la pratique de l’Aïkido est la résolution harmonieuse des conflits. Ne cherche pas à anéantir ton ou tes adversaires, mais à contrôler d’abord ton agressivité puis à neutraliser celle de l’autre ou des autres. » Lorsqu’on pratique cette discipline, il y a tout un travail de contrôle de soi, de gestion des émotions et du stress. Une partie des séances d’entraînements consiste à se libérer du stress accumulé dans la journée (ou plus), de faire abstraction de son environnement extérieur dans le but d’évacuer toutes les tensions. L’aïkido permet donc de canaliser son énergie, d’améliorer sa concentration, sa confiance en soi et sa maîtrise de soi.

C’est donc une activité physique complète accessible à tous, adaptée aussi bien aux hommes qu’aux femmes, tous âges confondus !

Le club Kokyu Ho propose des cours d’Aïkido ouverts à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. L’Aïkido est un art martial japonais basé sur la défense. Les cours sont mixtes, l’Aïkido est non compétitif et ne nécessite pas l’utilisation de la force physique.

Du lundi 20 juillet 2026 au mercredi 19 août 2026 :

lundi, mercredi

de 19h00 à 20h30

Fermé le mercredi 12 août 2026

payant

inscriptions en ligne possible ou sur place

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T19:00:00+02:00_2026-07-20T20:30:00+02:00;2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-27T19:00:00+02:00_2026-07-27T20:30:00+02:00;2026-07-29T19:00:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-08-03T19:00:00+02:00_2026-08-03T20:30:00+02:00;2026-08-05T19:00:00+02:00_2026-08-05T20:30:00+02:00;2026-08-10T19:00:00+02:00_2026-08-10T20:30:00+02:00;2026-08-17T19:00:00+02:00_2026-08-17T20:30:00+02:00;2026-08-19T19:00:00+02:00_2026-08-19T20:30:00+02:00

Kokyu Ho 98 boulevard des Batignolles 75017 Paris

https://www.helloasso.com/associations/kokyu-ho/evenements/aikido-cours-d-ete-2026 kokyuho.asso@gmail.com



Afficher la carte du lieu Kokyu Ho et trouvez le meilleur itinéraire

