Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves
Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves vendredi 1 mai 2026.
Noves
Course camarguaise Royale des Espoirs
Vendredi 1er mai 2026 à partir de 16h.
Ouverture guichet 14h30. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade De Méjanes
Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade De Méjane
En ouverture 3 taureaux jeunes rasetés par l’école taurine de St Rémy de Provence
organisée par le Club Taurin des Paluds, aux Arènes Francis Chaîne.
Bidou Uby Tassin Roméo Guapo Imoca -Scott
Raseteurs H.Boudiaf K.Manco E.Bernard R.Fouque H.Dunan H.Sanchis P.Laurier .
Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com
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English :
Camargue-style bullfighting Royale des Espoirs de la Manade De Méjanes
L’événement Course camarguaise Royale des Espoirs Noves a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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