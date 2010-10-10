Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves

Noves

Course camarguaise Royale des Espoirs

Vendredi 1er mai 2026 à partir de 16h.

Ouverture guichet 14h30. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade De Méjanes

Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade De Méjane



En ouverture 3 taureaux jeunes rasetés par l’école taurine de St Rémy de Provence



organisée par le Club Taurin des Paluds, aux Arènes Francis Chaîne.



Bidou Uby Tassin Roméo Guapo Imoca -Scott



Raseteurs H.Boudiaf K.Manco E.Bernard R.Fouque H.Dunan H.Sanchis P.Laurier .

Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting Royale des Espoirs de la Manade De Méjanes

L’événement Course camarguaise Royale des Espoirs Noves a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence