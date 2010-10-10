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Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves

Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Avenue de la République

Adresse : Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves

Ville : 13550 Noves

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10

Noves

Course camarguaise Royale des Espoirs

Vendredi 1er mai 2026 à partir de 16h.
Ouverture guichet 14h30. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade De Méjanes
Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade De Méjane

En ouverture 3 taureaux jeunes rasetés par l’école taurine de St Rémy de Provence

organisée par le Club Taurin des Paluds, aux Arènes Francis Chaîne.

Bidou Uby Tassin Roméo Guapo Imoca -Scott

Raseteurs H.Boudiaf K.Manco E.Bernard R.Fouque H.Dunan H.Sanchis P.Laurier   .

Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62  clubtaurinpalunais@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting Royale des Espoirs de la Manade De Méjanes

L’événement Course camarguaise Royale des Espoirs Noves a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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