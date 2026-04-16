Course Colorée 4C ASI Aviation Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Course Colorée 4C ASI Aviation
Départ Place Foch Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 14 – 14 – 19 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
La 4C, la course la plus colorée et la plus festive de l’année ! 5 km non chronométrés dans les rues du centre-ville et au Grand Jard avec des nuages de pigments colorés.
Retrouvez
♂️ 5km sans chrono
4 000 participants
10 Concerts live
⚡️ 6 Obstacles gonflables
3 Dégustations
DJ set & Feu d’artifice
Au total, 600 kg de fécule colorée seront projetés tout au long du parcours, le tout agrémenté de majorettes, d’interventions circassiennes, des concerts rock d’une dizaine de groupes marnais et de deux pauses dégustation autour du champagne Joseph Perrier.
Une surprise vous attendra à l’arrivée pour vous envoyer en l’air !
Restauration avec plusieurs stands de street food. Une buvette vous tendra les bras pour récupérer à l’issue de vos efforts intenses sodas mais également champagne et bières locales vous seront proposés.
Et pour clôturer cette magnifique soirée un grand spectacle haut en couleur !
Départ Place de la République Echauffement à 17h30, départs par vagues à 18h. .
Départ Place Foch Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Course Colorée 4C ASI Aviation
L’événement Course Colorée 4C ASI Aviation Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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