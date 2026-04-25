Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Course Courir à Bourcefranc 8ème édition 5 et 10 km

Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Bienvenue à la 8ème édition de la Course de Bourcefranc !

Préparez-vous pour une expérience sportive palpitante à travers Bourcefranc sur un parcours de 5 ou 10 km.

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Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 79 91 96 michelfoucaud@yahoo.fr

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English : Running in Bourcefranc, 8th Edition Race 5 and 10 km

Welcome to the 8th edition of the Bourcefranc Race!

Get ready for an exciting athletic experience through Bourcefranc on a 5- or 10-km course.

L’événement Course Courir à Bourcefranc 8ème édition 5 et 10 km Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes