Course Courir à Bourcefranc 8ème édition 5 et 10 km Bourcefranc-le-Chapus
samedi 7 novembre 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Course Courir à Bourcefranc 8ème édition 5 et 10 km
Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
Bienvenue à la 8ème édition de la Course de Bourcefranc !
Préparez-vous pour une expérience sportive palpitante à travers Bourcefranc sur un parcours de 5 ou 10 km.
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Rue patoizeau Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 79 91 96 michelfoucaud@yahoo.fr
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English : Running in Bourcefranc, 8th Edition Race 5 and 10 km
Welcome to the 8th edition of the Bourcefranc Race!
Get ready for an exciting athletic experience through Bourcefranc on a 5- or 10-km course.
L’événement Course Courir à Bourcefranc 8ème édition 5 et 10 km Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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