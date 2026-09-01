Grande soirée théâtre Entre 2 de Bruno Chapelle Salle le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Grande soirée théâtre Entre 2 de Bruno Chapelle

Salle le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

: une grande soirée théâtre au Sémaphore ! Premier rendez-vous, Entre 2 , une comédie de et avec Bruno Chapelle accompagné de Pascale Michaud.

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Salle le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 22 64 communication@bourcefranc-le-chapus.fr

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English : A Great Night at the Theater — Entre 2 by Bruno Chapelle

: A great night of theater at the Sémaphore! First up: Entre 2, a comedy written and performed by Bruno Chapelle, with Pascale Michaud.

L’événement Grande soirée théâtre Entre 2 de Bruno Chapelle Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes