Grande soirée théâtre Entre 2 de Bruno Chapelle Salle le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
samedi 12 septembre 2026 · Salle le Sémaphore · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Grande soirée théâtre Entre 2 de Bruno Chapelle
Salle le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
: une grande soirée théâtre au Sémaphore ! Premier rendez-vous, Entre 2 , une comédie de et avec Bruno Chapelle accompagné de Pascale Michaud.
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Salle le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 22 64 communication@bourcefranc-le-chapus.fr
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English : A Great Night at the Theater — Entre 2 by Bruno Chapelle
: A great night of theater at the Sémaphore! First up: Entre 2, a comedy written and performed by Bruno Chapelle, with Pascale Michaud.
L’événement Grande soirée théâtre Entre 2 de Bruno Chapelle Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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