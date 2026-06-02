COURSE CYCLISTE NOCTURNE A BARBAZAN 31 CASINO DE BARBAZAN
COURSE CYCLISTE NOCTURNE A BARBAZAN 31 CASINO DE BARBAZAN vendredi 5 juin 2026.
Vendredi 5 juin à 18h départ de la 2éme course nocturne devant le Casino de Barbazan. Course classée Ufolep organisée par le Club Gourdan-Polignan Comminges Cycliste. A 18h pour les 3èmes et 4èmes catégories et les féminines et à 20h pour les 1ères et 2èmes catégories. La remise des prix se déroulera dans la salle d’exposition du Casino autour du traditionnel verre de l’amitié offert par le casino. Une soirée qui promet du spectacle, des encouragements au bord des routes… et sans doute quelques belles attaques dans les derniers tours !
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