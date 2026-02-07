Course de caisse à savon Saint bonnet de Valclérieux Valherbasse

Valherbasse

Course de caisse à savon

Saint bonnet de Valclérieux Le village Valherbasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Festi’Val vous propose la 2ème édition de ses caisses à savons. Venez nombreux pour admirer ou même pour participer !

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Saint bonnet de Valclérieux Le village Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com

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English :

Festi’Val presents the 2nd edition of its soap crates. Come one, come all to admire or even participate!

L’événement Course de caisse à savon Valherbasse a été mis à jour le 2026-02-07 par Valence Romans Tourisme