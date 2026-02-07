Course de caisse à savon Saint bonnet de Valclérieux Valherbasse
Course de caisse à savon Saint bonnet de Valclérieux Valherbasse samedi 8 août 2026.
Valherbasse
Course de caisse à savon
Saint bonnet de Valclérieux Le village Valherbasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Festi’Val vous propose la 2ème édition de ses caisses à savons. Venez nombreux pour admirer ou même pour participer !
.
Saint bonnet de Valclérieux Le village Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festi’Val presents the 2nd edition of its soap crates. Come one, come all to admire or even participate!
L’événement Course de caisse à savon Valherbasse a été mis à jour le 2026-02-07 par Valence Romans Tourisme